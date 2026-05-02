الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والمستوطنون يهاجمون مسافر يطا وسعير

اعتداءات عنيفة تطال نشطاء "أسطول الصمود" قبل وصولهم إلى إسطنبول

اختراق القاهرة بين رهانات الميدان وتعقيدات السياسة

نصف مليون عبوة حليب أطفال... مخاوف الأهالي من اقتراب انتهاء الصلاحية

منصوري لـ"فلسطين": قرصنة أسطول الصمود "سياسة لمنع كسر حصار غزة"

بين سريرين صغيرين... طارق عسيلة يحمل وجعين أكبر من العمر

الانتخابات المحلية الفلسطينية: اصوات في الصناديق وغضب في الشارع

عمال غزة بين البطالة الجماعية والانهيار الاقتصادي... مقترحات عاجلة للإنقاذ

قرصنة أسطول الحرية ومحاولات تعزيز الحصار على غزة

قتيلان في جريمة إطلاق نار قرب الرملة في الداخل المحتل

02 مايو 2026 . الساعة 09:02 بتوقيت القدس
95 ضحية في المجتمع العربي بجرائم قتل منذ بداية 2026

قتل شابان عربيان في جريمة إطلاق نار مزدوجة ارتكبت قرب مدينة الرملة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، فجر السبت، لترتفع بذلك حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 95 قتيلا.

وبحسب معطيات أهلية فإن نحو 87 من الضحايا قتلوا بإطلاق نار إلى جانب جرائم طعن أو حرق، وتبلغ أعمار نحو 46 من القتلى دون سن الثلاثين بينهم 8 نساء.

وبلغت إحصائية جرائم العنف والجريمة في الداخل المحتل خلال عام 2025 نحو 252 قتيلا، بينهم 12 شخصا برصاص شرطة الاحتلال وذلك في مؤشر على تفاقم الظاهرة وتحولها إلى أزمة بنيوية تهدد النسيج الاجتماعي والأمن المجتمعي.

وتشهد أعداد الجريمة في الداخل المحتل تصاعدا مقلقا، وسط اتهامات شعبية وسياسية للمؤسسات الأمنية والشرطية الإسرائيلية بالتواطؤ أو الإهمال المتعمد، ورعاية المجرمين وتزويدهم بالسلاح.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قتلى #جريمة #الداخل المحتل #المجتمع العربي #الرملة

