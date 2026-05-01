مقتل شاب في رهط يرفع أعداد جرائم العنف لـ93 منذ بداية العام

بلدية غزة تعلن السيطرة على حريق مكب "أرض فراس"

عراقجي: "مقامرة نتنياهو" كلفت واشنطن 100 مليار دولار

تحذيرات شعبية من تصفية "أونروا" ونقل صلاحياتها لمؤسسات أخرى

بتسيلم: تحريض المستوطنين يقود لاعتقال 5 أطفال فلسطينيين جنوب الخليل

المطران حنا: الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة تهدد الوجود المسيحي في القدس

لجنة أممية: القانون الإسرائيلي لإعدام الأسرى الفلسطينيين عنصري وخطير

السعودية تستقبل أولى رحلات حجاج هذا العام

إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بمسيّرة انقضاضية أطلقها حزب الله

دعوات لتحرك دولي عاجل لحماية ناشطي "أسطول الصمود" وضمان استمرار الجهود الإنسانية

01 مايو 2026 . الساعة 21:42 بتوقيت القدس
الضحية إسماعيل أبو عابد

قتل الشاب إسماعيل أبو عابد في بلدة رهط، وأصيب  آخر بجروح حرجة في بلدة شعب في جريمتي إطلاق نار منفصلتين، اليوم، لترتفع حصيلة قتلى العنف والجريمة في الداخل المحتل منذ مطلع العام إلى 93 قتيلا.

وبحسب معطيات أهلية فإن نحو 87 من الضحايا قتلوا بإطلاق نار إلى جانب جرائم طعن أو حرق، وتبلغ أعمار نحو 46 من القتلى دون سن الثلاثين بينهم 8 نساء.

وبلغت إحصائية جرائم العنف والجريمة في الداخل المحتل خلال عام 2025 نحو 252 قتيلا، بينهم 12 شخصا برصاص شرطة الاحتلال وذلك في مؤشر على تفاقم الظاهرة وتحولها إلى أزمة بنيوية تهدد النسيج الاجتماعي والأمن المجتمعي.

وتشهد أعداد الجريمة في الداخل المحتل تصاعدا مقلقا، وسط اتهامات شعبية وسياسية للمؤسسات الأمنية والشرطية الإسرائيلية بالتواطؤ أو الإهمال المتعمد، ورعاية المجرمين وتزويدهم بالسلاح.

