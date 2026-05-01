فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلدية غزة تعلن السيطرة على حريق مكب "أرض فراس"

01 مايو 2026 . الساعة 21:13 بتوقيت القدس
...
طواقم بلدية غزة خلال إطفاء حريق مكب "أرض فراس" المؤقت

أعلنت بلدية غزة السيطرة على الحريق الذي اندلع في مكب "أرض فراس" المؤقت داخل مدينة غزة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومصلحة مياه بلديات الساحل ومجلس الخدمات المشترك لمحافظتي غزة والشمال وعدد من المؤسسات الشريكة.

وحذرت البلدية، في بيان، من احتمال تجدد اندلاع الحريق في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتكدس كميات كبيرة من النفايات ما قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر الصحية والبيئية، وزيادة انتشار الحشرات والقوارض، وانبعاث الأدخنة الضارة.

ودعت الجهات المعنية والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل، والضغط من أجل تمكين طواقمها من نقل النفايات إلى المكب الرئيسي في منطقة جحر الديك شرق المدينة، وتوفير الاحتياجات الطارئة اللازمة.

وتتفاقم أزمة تراكم مئات الآلاف من الأطنان من النفايات الصلبة في الشوارع والأحياء السكنية ومراكز الإيواء في غزة، إذ تعود الأزمة إلى النقص الحاد في الوقود، تدمير آليات البلديات، وصعوبة الوصول إلى المكبات الرئيسية، مما أدى إلى تحول القطاع إلى بؤرة لانتشار الأمراض والأوبئة والقوارض.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة