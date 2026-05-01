بتسيلم: تحريض المستوطنين يقود لاعتقال 5 أطفال فلسطينيين جنوب الخليل

قالت منظمة "بتسيلم" إن جنودًا إسرائيليين أقدموا على اعتقال خمسة أطفال فلسطينيين أثناء قيامهم بجمع النباتات البرية قرب مستوطنة "حفات ماعون" في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، وذلك عقب تحريض من مستوطنين في المنطقة.

وأوضحت المنظمة الإسرائيلية الحقوقية، الجمعة، أن الحادثة تعكس تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين وما يتبعها من تدخل عسكري، مشيرة إلى أن هذه الممارسات باتت تتكرر في مناطق جنوب الخليل، خاصة في محيط التجمعات البدوية والزراعية.

مئات المعتقلين

وتأتي هذه الواقعة في سياق متواصل من الاعتقالات والانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تشير تقارير فلسطينية إلى وجود مئات الأطفال في سجون الاحتلال في ظروف صعبة ومخالفة للقوانين الدولية.

