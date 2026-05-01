المطران حنا: الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة تهدد الوجود المسيحي في القدس

حذر رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المحتلة عطا الله حنا من خطر الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة التي تنذر بمخاوف حقيقية حول الوجود المسيحي في القدس المحتلة.

ووصف حنا، في تصريح عبر صفحته على "فيسبوك"، حادثة اعتداء مستوطن على راهبة "اعتداء مباشر وبشع جدا"، منوها إلى أنه ليس الاعتداء الأول المشحون بالكراهية والحقد والتمييز والعنصرية والإجرام.

وقال إن هذه الاعتداءات الإسرائيلية لم تعد حوادث فردية بل تأتي ضمن سياق متكرر يهدد الوجود المسيحي، داعيا إلى تحرك دولي لوقفها.

وأضاف أن المطلوب اليوم لا يتمثل ببيانات علاقات عامة ولا وعود موسمية بل يتمثل بمساءلة حقيقية وحماية فعلية لرجال الدين والمصلّين.

وكشف مقطع فيديو لكاميرا مراقبة، اعتداء مستوطن على راهبة أثناء سيرها في شوارع مدينة القدس، وارتطمت رأسها أرضا قبل أن يعود إليها المستوطن ويركلها بعدة ركلات.

وأصيبت الراهبة، وهي في الثامنة والأربعين من العمر بورم دموي في الصدغ الأيمن ومن حالة صدمة شديدة إزاء الاعتداء العنيف.

وسارعت القنصلية الفرنسية في القدس لاستنكار الحادثة بشدة، وقالت عبر حسابها على منصة إكس "نتمنى للراهبة المعتدى عليها الشفاء العاجل، وتطالب فرنسا بتقديم مرتكب هذا الاعتداء إلى العدالة".

ووفق معطيات فلسطينية فإن حوادث اعتداء المستوطنين المتطرفين ضد المسيحيين في مدينة القدس، أصبح ظاهرة تتكرر بصورة متزايدة، حيث تتعرض مداخل الكنائس ورجال الدين المسيحيين لعمليات البصق من قبل يهود متطرفين، بصورة شبه يومية.

