إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بمسيّرة انقضاضية أطلقها حزب الله

أصيب ضابط وجندي إسرائيليين بجراح متفاوتة جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله صوب مستوطنة "مسغاف عام" قرب الحدود مع لبنان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن المسيرة استهدفت دورية حراسة في منطقة الجليل ما أدى إلى إصابة الضابط والجندي واشتعال النيران بالكامل داخل المركبة العسكرية.

جاء ذلك، بعد إعلان حزب الله، في بلاغيين عسكريين، عن تنفيذ عمليتين نوعيتين استهدفتا آليات تابعة لجيش الاحتلال في جنوب لبنان.

وأوضح أن مقاتلي الحزب استهدفوا عند الساعة 13:25 آلية عسكرية من نوع "هامر"، في بلدة الطيبة بواسطة محلّقة انقضاضية أصابت هدفها بشكل مباشر.

وأفاد بقيام مقاتليه عند الساعة 14:42 باستهداف دبابة ميركافا في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضية أخرى حققت إصابة مؤكدة.

وأكد الحزب أن هذه العمليات تأتي ضمن معركة "العصف المأكول"، وذلك في إطار ردود الحزب للدفاع عن لبنان وشعبه ومواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكان جندي إسرائيلي قتل بمعارك جنوبي لبنان، أمس، فيما أصيب 12 جنديا بجراح مختلفة إثر هجوم بطائرة مسيرة على مركبة مدرعة في الجليل.

والأيام الأخيرة تحولت مسيّرات حزب الله ذات كابلات ألياف ضوئية رفيعة للغاية، صغيرة الحجم ومموهة وفعالة، إلى سلاح قاتل يعجز جيش الاحتلال عن تعقبها أو إحباطها.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: