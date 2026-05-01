هجوم للمستوطنين شمال الخليل واقتحامات لجيش الاحتلال في نابلس ورام الله

هاجم مستوطنون مسلحون، فجر الجمعة، منازل المواطنين في مخيم العروب شمال الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلاً جنوب المدينة، تزامناً مع سلسلة اقتحامات طالت مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت منطقة واد الشيخ في العروب، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة باتجاه منازل المواطنين، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين الأطفال والنساء، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، نقلت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد زياد العواودة (15 عاماً)، أثناء مروره على الشارع الرئيسي جنوب الخليل، قبل أن تداهم منزل عائلته في منطقة العلقة، وتفتشه وتُخرب محتوياته.

كما داهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في مدينة الخليل وبلدتي إذنا وبيت أولا، حيث قامت بتفتيشها والتنكيل بسكانها وتخريب ممتلكاتهم، دون تسجيل حالات اعتقال.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عدنان عياد عقب اقتحام المدينة، حيث داهمت عدة منازل في مخيم العين وشارع السكة ومنطقة أبو عبيدة، إضافة إلى محيط جامعة القدس المفتوحة وملتقى رجال الأعمال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي أبو فلاح والمغير شمال شرق رام الله، وداهمت عدداً من المنازل في أبو فلاح، بالتزامن مع انتشار عسكري على مداخل المغير ودير جرير وعين سامية.

ومساء الخميس، أصيب مواطن برصاص الاحتلال، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام، ونقلتها إلى المستشفى.

