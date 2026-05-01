بعد اعتراض "أسطول الصمود".. سانشيز يشن هجوماً حاداً على نتنياهو ويطالب بعقوبات

اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "إسرائيل" بـ"انتهاك القانون الدولي مجددا” بعد احتجازها نحو 20 من قوارب "أسطول الصمود العالمي" قبالة سواحل اليونان، واعتقالها حوالى 175 ناشطا مؤيدا للفلسطينيين، من بينهم إسبان.

وكتب سانشيز على منصة" إكس": "إسرائيل تنتهك القانون الدولي مجددا بمهاجمة أسطول مدني في مياه لا تتبع لها"، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "تعليق اتفاقية الشراكة الآن ومطالبة (رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو باحترام القانون البحري".

وفي وقت سابق، دانت وزارة الخارجية الإسبانية بشدة التدخل الذي قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة جزيرة كريت وأشارت إلى وجود مواطنين إسبان على متن الأسطول.

وقالت سلطات الاحتلال في وقت سابق إن الناشطين الـ175 الذين أوقفتهم (211 وفقا لمنظمي الأسطول) على متن حوالى عشرين قاربا، سيُنقلون إلى اليونان.

وكان الأسطول يتألف من أكثر من 50 قاربا غادرت في الأسابيع الأخيرة من مرسيليا (فرنسا) وبرشلونة (إسبانيا) وسيراكوزا (إيطاليا).

المصدر / وكالات