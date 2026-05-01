أجواء معتدلة الجمعة وارتفاع ملموس للحرارة السبت

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الجمعة، صافيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي حارا نسبيا إلى حار وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا إلى حار وجافا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل يصبح الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار، والبحر مائج.

المصدر / فلسطين أون لاين