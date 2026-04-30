مسؤول طبي: 150 مريضًا مهددون بالموت مع أي انقطاع بالأكسجين

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر مدير دائرة الصيانة في وزارة الصحة بغزة، المهندس مازن العرايشة، من تداعيات خطيرة تهدد استمرارية عمل محطات الأكسجين في القطاع، في ظل منع سلطات الاحتلال إدخال قطع الغيار منذ بداية الحرب.

وقال العرايشة، في تصريحات تابعتها "فلسطين أون لاين"، يوم الخميس، إن الاحتلال استهدف بشكل ممنهج المنظومة الصحية بكافة مكوناتها، بما يشمل محطات الأكسجين التي تُعد شريان الحياة لأقسام العناية المركزة والحضانات وغرف العمليات، إضافة إلى مرضى الأمراض الصدرية والأورام.

وأشار إلى أن منع إدخال قطع الصيانة، بما فيها القطع الروتينية، يشكّل تهديدًا مباشرًا لتشغيل هذه المحطات، محذرًا من أن هذا الواقع ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، لا سيما للمرضى الذين يعتمدون على الأكسجين للبقاء على قيد الحياة.

وبيّن أن محطة واحدة قد تخدم نحو 150 مريضًا يعتمدون على تعبئة أسطوانات الأكسجين في منازلهم، مؤكدًا أن انقطاع الإمدادات عنهم يعني “الموت المحقق” في ظل غياب أي بدائل.

ودعا العرايشة الجهات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، إلى التدخل العاجل وممارسة الضغط للسماح بإدخال قطع الغيار اللازمة، لضمان استمرار عمل المنظومة الصحية وإنقاذ حياة المرضى.