معطيات: 57 شهيدًا بالضفة والقدس المحتلتين منذ بداية العام

أفادت معطيات فلسطينية بارتقاء 57 مواطنا برصاص الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري في أرجاء الضفة والقدس اللتين تشهدان انتهاكات واقتحامات إسرائيلية متصاعدة.

وذكر مركز معلومات فلسطين "معطى"، في تقريره، الخميس، أن محافظة الخليل تصدرت قائمة المناطق الأكثر تسجيلا للشهداء بـ15 شهيدا، تلتها نابلس بـ14 شهيدا، ثم رام الله بـ11 شهيدا.

وسجل ارتقاء 7 شهداء في القدس، 3 شهداء في قلقيلية، اثنان في كلا من جنين وبيت لحم وأريحا، وشهيد واحد في طوباس.

واعتبر "معطى" تلك المؤشرات دليل على اشتداد المواجهات في هذه المناطق خلال الأشهر الماضية، وانعكاس لتصاعد ملحوظ في وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين سواء عبر الاقتحامات اليومية أو إطلاق النار المباشر والاعتداءات الميدانية.

المصدر / فلسطين أون لاين