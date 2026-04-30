الاحتلال يفرج عن الصحفي علي سمودي من جنين

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرجت سلطات الاحتلال، يوم الخميس، عن الأسير الصحفي علي سمودي، من جنين بعد أن أمضى عاما كاملا في الاعتقال الإداري، في سجن "النقب الصحراوي".

وكان بانتظار الأسير الصحفي عدد من أفراد عائلته عند حاجز الظاهرية جنوب الخليل، والذين بالكاد تعرف بعضهم عليه حيث كان فقد أكثر من نصف وزنه.

وفي أولى تصريحاته، أكد سمودي أن الأسرى محرومون من حقوقهم كافة، ويعانون من الجوع، إذ أن ما الطعام المقدم لهم سيئ للغاية ولا يسد رمقهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت "سمودي" في 29 أبريل/ نيسان 2025، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مدينة جنين، وأصدرت بحقه بعد أيام أمر اعتقال إداري لمدة 4 شهور تم تجديده مرتين أخريين ليمضي عاما كاملا رغم كبر سنه ووضعه الصحي المتدهور.

وتعرض الصحفي سمودي للتنكيل الجسدي والنفسي خلال نقله بين مراكز الاحتجاز والتحقيق والسجون، وفقد نحو 60 كيلوغراماً من وزنه، حيث كان وزنه قبل الاعتقال 120 كيلو .

وكان الاحتلال حرمه من أدويته رغم معاناته من أمراض مزمنة، منها السكري، والضغط، وقرحة المعدة.