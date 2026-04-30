"حماس" تدعو إلى تحرّك دولي لإطلاق سراح نشطاء "أسطول الصمود"

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي تنفّذه بحرية الاحتلال على سفن أسطول الحرية المتّجه إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك أثناء وجودها قرب سواحل كريت اليونانية.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الخميس، إن "هذه القرصنة وعلى مسافات بعيدة من سواحل قطاع غزة المحاصر، تعد جريمة وعربدة تمارسها حكومة الاحتلال الإرهابية على مرأى ومسمع العالم ودون رادع أو محاسبة".

ودعت إلى إدانة هذه الجريمة بحق النشطاء المدنيين الشجعان، وإلى تحرّك دولي لإطلاق سراح النشطاء المحتجزين وتحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامتهم.

ووجّهت "حماس" التحية إلى أحرار العالم والناشطين الشجعان على متن سفن أسطول الصمود – 2 المتّجه إلى قطاع غزة المحاصر.

ودعت "حماس" الناشطين إلى الثبات أمام هذه الهجمات الإرهابية، ومواصلة رسالتهم الإنسانية السامية في إيصال صوت المظلومين في قطاع غزة، وفضح جرائم الاحتلال وسياسة التجويع التي يمارسها بحق شعبنا الفلسطيني الذي تعرض لإبادة جماعية خلال عامين من العدوان الإسرائيلي الدامي.

