شهيدان ومصابون في خروقات الاحتلال المتواصلة بغزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالقصف المدفعي والجوي، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

وفي رصد آخر التطورات، ارتقى الشهيد حنون اسماعيل حنون بربخ "35عاما"، متأثرًا بإصابته في إصابته في قصف الاحتلال بحي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس، قبل أيام.

وذكرت مصادر صحفية أنه تم انتشال الشهيد عبد ربه يوسف أبو مسامح " 27 عاما"، من قبل الدفاع المدني في منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خانيونس.

وأصيب ظهر يوم الخميس، مواطنون جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مستشفى شهداء الأقصى، شمالي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وصباح اليوم، أصيب صياد، بنيران زوارق الاحتلال في بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرقي قطاع غزة، بالتزامن مع تحليق مكثف من الطيران المسير الإسرائيلي، في عدة مناطق من القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، بلغ إجمالي عدد الشهداء 824 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2،316، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 764 شهيدًا.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية في غزة إلى 72,601 شهداء، و172,419 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لافتة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين