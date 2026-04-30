الصرف الصحي يُفاقم معاناة الغزّيين ويُنذر بمخاطر صحية وبيئية

معطيات: 57 شهيدًا بالضفة والقدس المحتلتين منذ بداية العام

وزارة العمل تكشف أرقام "صادمة" حول البطالة والفقر في غزَّة

نادي الأسير: ملامح الصحفي السمودي تعكس سياسة التجويع والتعذيب في سجون الاحتلال

أمّ عاجزة أمام جراح صغيرتيها… الحرب تسلب طفولتهما وتثقل قلبها

الاحتلال يفرج عن الصحفي علي سمودي من جنين

خريطة للشهداء تحت الأنقاض... مشروع وطنيّ تفاعليّ يوثِّق المأساة في غزَّة

إسقاط مسيّرة إسرائيلية في لبنان بصاروخ أرض – جو

المكتب الحكوميُّ: 111 شهيداً في 377 خرقاً لاتِّفاق غزَّة خلال إبريل

خروقاتٌ تحصد أرواحًا جديدة.. شهداء بقصف الاحتلال على وسط قطاع غزة

محدث خروقاتٌ تحصد أرواحًا جديدة.. شهداء بقصف الاحتلال على وسط قطاع غزة

30 ابريل 2026 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
تصاعد أعمدة الدخان جراء غارة "إسرائيلية" على غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالقصف المدفعي والجوي، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

وفي رصد آخر التطورات، أفادت مصادر طبية بوصول إصابتين إلى مستشفى الشفاء؛ جراء إطلاق الاحتلال نيرانه تجاه خيام النازحين في معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 3 مواطنين وإصابة خطيرة إلى مستشفى السرايا الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر؛ جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

ارتقى الشهيد حنون اسماعيل حنون بربخ "35عاما"، متأثرًا بإصابته في إصابته في قصف الاحتلال بحي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس، قبل أيام.

وذكرت مصادر صحفية أنه تم انتشال الشهيد عبد ربه يوسف أبو مسامح " 27 عاما"، من قبل الدفاع المدني في منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خانيونس.

وأصيب ظهر يوم الخميس، مواطنون جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مستشفى شهداء الأقصى، شمالي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وصباح اليوم، أصيب صياد، بنيران زوارق الاحتلال في بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرقي قطاع غزة، بالتزامن مع تحليق مكثف من الطيران المسير الإسرائيلي، في عدة مناطق من القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، بلغ  إجمالي عدد الشهداء 824 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2،316، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 764 شهيدًا.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية في غزة إلى 72,601 شهداء، و172,419 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لافتة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
