آخر التطورات.. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

30 ابريل 2026 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
تصاعد أعمدة الدخان جراء غارة "إسرائيلية" على غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالقصف المدفعي والجوي، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

وفي رصد آخر التطورات، أصيب صياد، يوم الخميس، بنيران زوارق الاحتلال في بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرقي قطاع غزة، بالتزامن مع تحليق مكثف من الطيران المسير الإسرائيلي، في عدة مناطق من القطاع.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 823 شهيدًا، فيما وصل  إجمالي عدد الإصابات إلى 2،308 إصابات، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 763 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى  72,599 شهيدًا، و 172,411 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

