حمدان: سيطرة الاحتلال على سفن أسطول الصمود قرصنة ومخالفة للقانون الدولي

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، إن سيطرة البحرية الإسرائيلية على سفن "أسطول الصمود" يعد قرصنة ومخالفة للقانون الدولي.

وأكد حمدان في تصريحات صحفية، أن الاعتداء على ناشطي الأسطول الإنساني دليل جديد على وحشية الاحتلال.

وهاجمت قوارب الاحتلال الإسرائيلي، أسطول الصمود العالمي وهو في طريقه إلى قطاع غزة، في مهمة إنسانية تضم مئات المشاركين المتطوعين المبحرين على متن عشرات السفن الصغيرة، سعيا لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وأطلق القائمون على أسطول الصمود إشارة استغاثة وأبلغوا عن تعرض معظم قواربهم في البحر المتوسط لتشويش، ليتبع ذلك حديث عن اقتراب زوارق عسكرية من سفنهم.

وأعلنت البحرية الإسرائيلية أنها بدأت اعتراض سفن الأسطول قرب جزيرة كريت اليونانية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت أنها سيطرت على 7 سفن من أصل 58، مبررة ذلك بأن "محاولة كسر الحصار البحري القانوني عن غزة تعد خرقا للقانون الدولي"، بحسب ما أدلى به ضباط من البحرية لصحيفة "معاريف". ونقل موقع "والا" العبري عن مصادر أنه سيتم سحب بعض سفن الأسطول إلى ميناء أسدود على الأرجح.

وحول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال حمدان إن "الحركة أبلغت الوسطاء برفضنا الانتقال إلى المرحلة الثانية قبل الوفاء بالتزامات المرحلة الأولى"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتنصل من التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة منذ 200 يوم.

وأوضح أن الاحتلال تجاوز حد خرق الاتفاق إلى العدوان اليومي الممنهج على أهالي غزة.

وأضاف حمدان "نرصد تواطؤ المدير التنفيذي لمجلس السلام ميلادينوف مع الاحتلال الصهيوني على حساب غزة"، مؤكدًا أن ميلادينوف عاجز عن إلزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى بالكامل من اتفاق غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين