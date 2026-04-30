طقس فلسطين: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم الخميس، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية وحاراً نسبيا في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردًا نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة صافيا بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافياً الى غائم جزئي حارا نسبياً الى حار وجافا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الاحد المقبل غائما جزئيا وحاراً إلى شديد الحرارة وجافاً، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وترتفع نسبة الرطوبة تدريجياً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

