استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مدينة الخليل

29 ابريل 2026 . الساعة 21:18 بتوقيت القدس
استشهاد الطفل إبراهيم عبد الفتاح الخياط (15 عاما)
متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد طفل، مساء اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفل إبراهيم عبد الفتاح الخياط (15 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن، خلال اقتحامها منطقة الحاووز بمدينة الخليل.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطفل الخياط نقل إلى مستشفى تابع لها في الخليل بمركبة خاصة، وأعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة بعدد كبير من آلياتها العسكرية، وأغلقت الطريق الرئيس، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى الى إصابة مواطنين بالرصاص الحي في الفخذ والركبة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا-لم تعرف هويته بعد- بعد أن أجبرته على إيقاف شاحنته والترجل منها، وداهمت مقر الجمعية الخيرية وقامت بتفتيشه.

