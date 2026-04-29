منح دراسية للطلبة الفلسطينيين في فيتنام

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، يوم الأربعاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في فيتنام للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة والزراعة للعام الدراسي 2026-2027.

ودعت الوزارة، في بيان، الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل.

للتفاصيل اضغط هنا

وحول آلية تقديم الطلب، على الطلبة الراغبين بالتقدم يرجى تقديم الطلب الالكتروني الخاص بالوزارة مرفقاً بالوثائق المطلوبة (تُحمل مع الطلب)، ومن ثم يتم تسليم جميع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الاصول حتى موعد أقصاه يوم الاربعاء الموافق 10/6/2026 في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه.

أما بخصوص طلبة غزة، على الطلبة الراغبين بالتقدم يرجى تقديم الطلب الالكتروني الخاص بالوزارة مرفقاً بالوثائق المطلوبة (تُحمل مع الطلب)، حتى موعد أقصاه يوم الاربعاء الموافق 10/6/2026 الى حين عودة الدوام حيث يتم تسليم الوثائق في مقر الوزارة في حينه وفي حال عدم التقدم الكترونياً يعتبر الطلب لاغياً.