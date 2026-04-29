سلطة الطاقة تعلن تسعيرة الكهرباء من المولدات التجارية

29 ابريل 2026 . الساعة 17:11 بتوقيت القدس
مولدات الكهرباء التجارية منتشرة في محافظات القطاع
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، يوم الأربعاء، أن الحد الأقصى لسعر بيع الكيلوواط ساعة من الكهرباء للمواطنين يبلغ 25 شيكلًا.

وأكدت السلطة، في بيان لها، أن تحديد وتحديث سعر الكهرباء بشكل دوري يأتي في إطار تنظيم عمل أصحاب المولدات التجارية، ومراعاة تكاليف التشغيل الفعلية.

وبيّنت أن تسعيرة الكهرباء يتم مراجعتها وتحديثها كل أسبوعين، بما يتماشى مع التغيرات في تكاليف التشغيل، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، وارتفاع الطلب على الكهرباء مع دخول فصل الصيف وزيادة الاستهلاك.

ودعت أصحاب المولدات التجارية إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية والتعليمات الصادرة عن سلطة الطاقة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة في تمديد الشبكات وتقديم الخدمة للمشتركين.

 وشددت على ضرورة عدم فرض أي رسوم إضافية غير قانونية، مثل ما يُعرف بـ"مبلغ الأمانة"، وإعادة المبالغ التي تم تحصيلها سابقًا في هذا الإطار، باستثناء الحالات المتعلقة بالاشتراكات غير المستقرة.

وأكدت السلطة أن الحد الأدنى للدفع الأسبوعي من قبل المشتركين يجب ألا يتجاوز ثمن كيلوواط ساعة واحد فقط، كما حددت رسوم تركيب أو تشغيل الاشتراك الجديد بما لا يزيد عن 50 شيكلًا ولمرة واحدة فقط.

وأشارت إلى أن المواطنين يمكنهم تقديم شكاواهم المتعلقة بهذه الإجراءات عبر وحدة تنظيم الكهرباء من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، في إطار متابعة الالتزام وضبط أداء الخدمة في القطاع.

