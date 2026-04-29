اقتصادي يوضح أسباب اضطراب أسواق غزة وتقلبات الأسعار

سلطة الطاقة تعلن تسعيرة الكهرباء من المولدات التجارية

مخيم “دار السلام” في الزيتون... نزوح بلا أمان تحت نيران يومية

"تبنٍ فج للرواية الاحتلالية".. حماس ترفض قرار أريزونا باعتماد "يهودا والسامرة"

تحالف بينيت–لابيد... هل يطيح بنتنياهو في الانتخابات المقبلة؟

الاحتلال يصنف 5 منصات إعلامية مقدّسية كـ "منظمات إرهابية"

إصابة راهبة في القدس باعتداء نفذه مستوطن متطرف

حماس ترفض اعتماد أريزونا الأمريكية تسمية "يهودا والسامرة" بدلًا من الضفة الغربية

رايتس ووتش": "إسرائيل" تعتزم ارتكاب جريمة حرب في الجولان

أمن المقاومة يُوقع مليشيات متعاونة مع الاحتلال في كمين جنوب غزة

29 ابريل 2026 . الساعة 16:11 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف لكمين نفذته المقاومة ضد عصابات متعاونة مع الاحتلال
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت مصادر محلية، أن أمن المقاومة أوقع، ظهر يوم الأربعاء، مجموعة من المليشيات المتعاونة مع جيش الاحتلال في كمين محكم بين مدينتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، وقوع مجموعة من عملاء الاحتلال في كمين للمقاومة شمال مدينة رفح، ما استدعى تدخّل طائرات الاحتلال لإجلائهم وتأمين انسحابهم.

بالتزامن مع الحدث، أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة قرب دوار بني سهيلا شرقي خان يونس، فيما تستهدف مسيرات الكواد كابتر دوار أبو حميد وسط المدينة بطلقات نارية عشوائية

 كما أطلقت مدفعية الاحتلال قصف  قنابل دخانية بشكل مكثف وسط تحليق منخفض للطيران المسير في منطقة قيزان رشوان جنوبي المدينة جنوبي قطاع غزة.

وتشهد مناطق جنوب قطاع غزة منذ أسابيع نشاطًا أمنيًا مكثفًا من جانب المقاومة، بهدف ملاحقة شبكات متعاونة تحاول — بحسب المصادر — تنفيذ مهمات مرتبطة بجيش الاحتلال أو جمع معلومات ميدانية له.

 

#قطاع غزة #أمن المقاومة #كمين في خانيونس #المليشيات المتعاونة مع الاحتلال

متعلقات

