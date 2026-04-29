بلدية خانيونس: توقّف محطات ضخ الصرف الصحي في المواصي جنوب القطاع

29 ابريل 2026 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
...
توقف محطات ضخ الصرف الصحي الرئيسية في منطقة حسبة السمك ومناطق المواصي وسط مدينة خانيونس ينذر بكارثة صحية

أعلنت بلدية خانيونس عن توقف محطات ضخ الصرف الصحي الرئيسية في منطقة حسبة السمك ومناطق المواصي وسط مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، ما ينذر بتداعيات بيئية وصحية خطيرة على السكان.

وأوضحت البلدية أن التوقف جاء نتيجة تكرار الأعطال الفنية ومنع سلطات الاحتلال إدخال قطع الغيار اللازمة للصيانة وزيوت المحركات مع تزايد الضغط على الشبكة، حيث يعيش آلاف النازحين في القطاع في منطقة المواصي.

وأضافت أن البنية التحتية في قطاع غزة تعرضت للتدمير ولأضرار فادحة نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023.

وحذرت من أن استمرار توقف المحطات قد يؤدي إلى مكرهة صحية ويهدد بانتشار التلوث والأمراض، خاصة في مناطق مكتظة بالسكان والنازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين
متعلقات

الأكثر قراءة