بطاقة حمراء لمن يغطي فمه.. "فيفا" يعلن عن عقوبة صارمة في مونديال 2026

29 ابريل 2026 . الساعة 12:35 بتوقيت القدس
فينيسيوس جونيور تعرض لإساءة عنصرية من قبل جيانلوكا بريستياني

 يتعرض اللاعبون الذين يغطون أفواههم أثناء مواجهة الخصم في كأس العالم هذا الصيف لعقوبة الطرد.

واقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تشديد العقوبات بعد أن ادعى مهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، تعرضه لإساءة عنصرية من قبل جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، الذي غطى فمه أثناء حديثه مع البرازيلي خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا في فبراير/شباط.

وبدا فينيسيوس منزعجا بشدة بعد التعليق، وأبلغ الحكم على الفور، ما أدى إلى إيقاف اللعب لمدة 10 دقائق وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وستؤدي أي حادثة مماثلة في كأس العالم هذا الصيف إلى بطاقة حمراء، بعد أن تم تعزيز القواعد بموافقة بالإجماع في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجهة المسؤولة عن تشريع اللعبة، في فانكوفر يوم الثلاثاء.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يوضح التعديل القانوني نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): “يجوز لمنظم البطولة، وفقا لتقديره، معاقبة أي لاعب يغطي فمه في موقف تصادمي مع خصمه بالبطاقة الحمراء”.

وقد تم إيقاف بريستياني ست مباريات فيما يتعلق بالحادثة بسبب سلوك تمييزي ذي طبيعة معادية للمثليين، حيث تم إيقاف تنفيذ عدم مشاركته في ثلاث مباريات لمدة عامين وتم تنفيذ مباراة واحدة بالفعل بشكل مؤقت.

وأصبح مفهوما أن هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم تثبت ادعاء فينيسيوس بالعنصرية، وأن بريستياني اعترف باستخدام عبارة مسيئة للمثليين تجاه اللاعب البرازيلي، ولا يزال القرار قابلا للاستئناف.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد طرح فكرة فرض عقوبات على اللاعبين الذين يغطون أفواههم في الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ويلز في فبراير/شباط، بعد وقت قصير من وقوع الحادثة.

المصدر / وكالات
