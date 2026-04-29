القناة 13: نتنياهو يغادر محاكمته لمتابعة استعدادات أمنية لقمع أسطول الحرية

قالت "القناة 13" الإسرائيلية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر جلسة محاكمته بشكل عاجل، عقب تلقيه إحاطة أمنية مرتبطة بتحركات جيش الاحتلال بشأن أسطول بحري متجه نحو قطاع غزة.

وبحسب القناة، فإن الإحاطة تناولت استعدادات الاحتلال لقمع أسطول يضم عدداً كبيراً من السفن، انطلق من السواحل الإيطالية قبل يومين، ويعلن منظموه نيتهم كسر الحصار عن غزة.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية للاحتلال تتابع عن كثب مسار السفن واحتمالات وصولها إلى المنطقة البحرية القريبة من قطاع غزة.

ولم يصدر تعليق رسمي من حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو جيش الاحتلال بشأن تفاصيل الإحاطة.

