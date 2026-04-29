الاحتلال يناقش بناء 126 وحدة استيطانية في "صانور"

تُناقش سلطات الاحتلال، يوم الأربعاء، مجموعة من المخططات الهيكلية الخاصة بتوسعة عدد من المستوطنات، من بينها مخطط للمصادقة على بناء 126 وحدة استيطانية في مستوطنة "صانور" شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي أُخليت عام 2005 ضمن خطة "فك الارتباط".

ووفقًا للمخطط، فإنه سيتم بناء منازل خاصة ومبان قرب القلعة التاريخية، ويعد أول مخطط يعاد تفعيله في مستوطنات أخليت سابقا.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، إحياء مستوطنة "صانور"، خلال مراسم تدشين شارك فيها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، وعدد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، من بينهم وزير الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

يُذكر أن مستوطنة "صانور" كانت قد أخليت في العام 2005 ضمن خطة "فك الارتباط" التي نفذها رئيس حكومة الاحتلال في حينه أرئيل شارون، وتضمنت إخلاء 5 مستوطنات في شمال الضفة الغربية إلى جانب جميع مستوطنات قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات