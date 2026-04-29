الاحتلال يُصدق على بناء 126 وحدة استيطانية في "صانور" بجنين

صدّقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، على إقامة 126 وحدة استيطانية في مستوطنة "صانور" المقامة على أراضي محافظة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة: “بعد مرور عشرين عاما على الطرد، تمت الموافقة على خطة بناء 126 منزلًا دائمًا في صانور”.

ونقلت القناة عن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ترحيبه بالقرار معتبرا إياه بمثابة “رسالة للأعداء” وفق تعبيره.

من جانبها، أشارت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية في بيان، إلى أن العودة إلى “صانور” المقامة على أراضي محافظة جنين، جاءت عقب تعديلات تشريعية أجرتها الحكومة الحالية على “خطة الانسحاب عام 2005″، ما سمح برفع القيود عن الوجود الاستيطاني في شمالي الضفة الغربية.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، إحياء مستوطنة "صانور"، خلال مراسم تدشين شارك فيها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، وعدد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، من بينهم وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

يُذكر أن مستوطنة "صانور" كانت قد أخليت في العام 2005 ضمن خطة "فك الارتباط" التي نفذها رئيس حكومة الاحتلال في حينه أرئيل شارون، وتضمنت إخلاء 5 مستوطنات في شمال الضفة الغربية إلى جانب جميع مستوطنات قطاع غزة.

