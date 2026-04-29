شهيد وإصابات في خروقات الاحتلال المتواصلة في غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى ، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار.

وفي رصد آخر التطورات، أفادت مصادر محلية باستشهاد المسعف إبراهيم صقر، وإصابة آخرين؛ جراء قصف الاحتلال قرب دوار التوام شمال غربي قطاع غزة.

وأصيبت مواطنة برصاص الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما أصيب مواطن آخر بقنبلة كواد كابتر بمحيط حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف واسعة لمنازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن طيران الاحتلال شن غارة على المنطقة الشرقية لخانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها المكثفة تجاه شرقي خانيونس.

كما أطلق الطيران المروحي نيرانه المكثفة على شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 823 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2،308 إصابات، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 763 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,599 شهيدًا، و 172,411 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

