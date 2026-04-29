الدليفري في غزة.. خدمة تتكيّف مع الحرب وتختصر المسافات

في ظل التحولات القاسية التي فرضتها الحرب على مختلف جوانب الحياة في غزة، برزت خدمات التوصيل السريع "الدليفري" كنموذج حيّ للاقتصاد المرن القادر على التكيّف مع أصعب الظروف. هذه الخدمة التي كانت تُعد رفاهية نسبية في بعض الأحيان، أصبحت اليوم ضرورة يومية لشرائح واسعة من المجتمع.

قبل الحرب، اعتمدت خدمات التوصيل بشكل أساسي على الدراجات النارية والدراجات الكهربائية، ما أتاح سرعة في الإنجاز وكفاءة في تلبية الطلبات. كانت الطلبات تُدار عبر تطبيقات الهاتف ووسائل التواصل، مع انتشار ملحوظ لخدمات المطاعم، الصيدليات، والمتاجر، ما خلق سوقًا تنافسيًا وأسهم في توفير فرص عمل للشباب.

بساطة الوسيلة وقوة الإرادة

أما اليوم، فقد تغيّرت الصورة بشكل واضح. فبفعل نقص الوقود وارتفاع تكاليف التشغيل، تراجعت الدراجات النارية لصالح الدراجات الهوائية وبعض الدراجات الكهربائية المحدودة. ورغم بطء الوسيلة مقارنة بالسابق، إلا أن الخدمة لم تتوقف، بل استمرت بروح عالية من المسؤولية والإصرار.

أصبح عامل التوصيل اليوم لا ينقل مجرد طلب، بل يحمل معه جهدًا مضاعفًا، ووقتًا أطول، وتحديات يومية تتعلق بالطرق، والظروف الأمنية، وضغط العمل. ومع ذلك، يواصل هؤلاء العمل بصبر ومهنية، محافظين على استمرارية هذه الخدمة الحيوية.

قيمة اقتصادية واجتماعية متزايدة

خدمة الدليفري اليوم لا تقتصر على تسهيل الحياة، بل أصبحت عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد المحلي. فهي توفر الوقت والجهد للطلبة، والموظفين، وربات البيوت، وتمكّنهم من إنجاز أعمالهم اليومية بكفاءة أكبر. كما تساهم في استمرارية عمل المشاريع الصغيرة، خاصة في ظل صعوبة التنقل.

رغم الظروف، يواصل العاملون في هذا القطاع مواكبة التطور التكنولوجي، من خلال التعامل مع وسائل الدفع الإلكتروني والحوالات المالية، ما يعكس مرونة عالية وقدرة على التكيّف مع أدوات العصر، حتى في بيئة محدودة الإمكانيات.

تحية تقدير لمن يقودون المشهد

إن من يقفون خلف هذه الخدمة، من أصحاب المشاريع إلى عمّال التوصيل، يستحقون كل الاحترام والتقدير. فعملهم لا يتطلب فقط جهدًا بدنيًا، بل يحتاج إلى نفس طويل، وصبر، ومهارة في التعامل مع مختلف أنماط الزبائن وظروفهم.

خلاصة القول

الدليفري في غزة لم يعد مجرد خدمة، بل أصبح شريانًا يوميًا يسهم في استمرارية الحياة. وبين الأمس واليوم، تغيّرت الوسائل، لكن الهدف بقي ثابتًا: خدمة الناس، وتخفيف أعباء الحياة، مهما كانت التحديات.

المصدر / فلسطين أون لاين