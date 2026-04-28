فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رادع: إحباط مخطط تخريبي استهدف منشأة مدنية في غزة

28 ابريل 2026 . الساعة 22:08 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن أمن المقاومة عن إحباط محاولة لتنفيذ عمل تخريبي استهدف منشأة مدنية داخل مدينة غزة، بتوجيه من مخابرات الاحتلال لتنفيذه.

وذكر ضابط بقوة رادع، يوم الثلاثاء، أن المقاومة أفشلت المخطط عقب بلاغ من مواطن عن أحد ابنائه المنتسبين للعصابات للعميلة والذي كان من المكلفين بتنفيذه.

وأكد، أن المقاومة مستمرة بمتابعة الخلايا التخريبية وعزمها حماية الجبهة الداخلية ومنع أي محاولات لإثارة الفوضى.

وثمن أمن المقاومة دور الحاضنة الشعبية والمجتمعية في عملية ملاحقة وتفكيك العصابات العميلة، كما يتعهد بحماية الجبهة الداخلية وإحباط محاولات التخريب والفوضى فيها، والقضاء على هذه العصابات العميلة.

وقبل أيام، أحبط أمن المقاومة محاولة لتنفيذ عمل تخريبي داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع.

وأفاد أمن المقاومة، أن “العصابات العميلة كانت تخطط لاستخدام مجموعة مواطنين كدروع بشرية لاقتحام المستشفى واختطاف مصابين وجرحى تمهيدًا لتسليمهم للاحتلال، بتكليف مباشر من مخابرات الاحتلال، إذ تلقت المجموعات وعودًا بتوفير غطاء جوي خلال تنفيذ العملية.

كما تمكنت أجهزة أمن المقاومة من اعتقال أحد العملاء واعترافه بتصوير مواقع غرف الجرحى والمصابين داخل المستشفى، مؤكدةً أن هذه المعلومات الثمينة ساهمت في إحباط العملية التخريبية داخل المشفى.

وبين قيادي، أنه سيتم التعامل بحزم مع أي محاولات مماثلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه بأعمال القتل والترهيب والنهب بحق المواطنين.

ووفق تقديرات المقاومة، فإن “المحاولة تأتي ضمن مساعي الاحتلال لتخريب المفاوضات الجارية والتمهيد للعودة إلى التصعيد في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة