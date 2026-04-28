الغول: توسيع السيطرة شرق غزة خرق للتهدئة ومماطلة إسرائيلية تعطل تنفيذ الاتفاق

غزة/ جمال غيث:

اتهم القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد الغول، الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا توسيع السيطرة شرق مدينة غزة انتهاكًا صريحًا لبنود التهدئة، ويعكس عدم التزامه بالاتفاق الموقّع برعاية دولية في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأوضح الغول، لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن إزاحة ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" والتوسع في السيطرة على مساحات إضافية شرق المدينة يمثل خرقًا واضحًا للتفاهمات، داعيًا إلى العودة للوضع الذي كان قائمًا قبل الحرب، والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وبحسب شهود عيان، نقلت قوات الاحتلال مكعبات إسمنتية صفراء بمحاذاة شارع صلاح الدين، ما جعل المرور عبره محفوفًا بالمخاطر، في وقت وسّع فيه الجيش نطاق سيطرته في المنطقة الممتدة بين وادي غزة ودوار الكويت، شرق حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.



وفي السياق، شدد الغول على ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل تطبيق البروتوكول الإنساني، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية. واتهم الاحتلال بالتهرب من التزاماته والمماطلة في تنفيذ استحقاقات هذه المرحلة، الأمر الذي يعطل أي تقدم نحو استكمال بقية بنود الاتفاق.

ودعا الوسطاء والجهات الضامنة إلى ممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ التفاهمات، خاصة ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، والسماح بإدخال الكرفانات، وفتح معبر رفح، إلى جانب تمكين لجنة التكنوقراط الوطنية من أداء مهامها داخل القطاع.

وأشار الغول إلى أن الاحتلال يضع عراقيل أمام عمل اللجنة، في محاولة للإبقاء على الأوضاع الراهنة ومنع أي ترتيبات داخلية يمكن أن تسهم في تحسين الوضع الإنساني أو الدفع باتجاه إعادة الإعمار. كما طالب المبعوث الدولي نيكولاي ميلادنوف بممارسة ضغط فعلي على سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال يعني استمرار حق الشعب الفلسطيني في مقاومة هذه السياسات.

وأكد أن المطلوب في هذه المرحلة هو انسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة، والشروع في عملية إعادة الإعمار، بما يخفف من معاناة السكان الذين يعيشون ظروفًا إنسانية قاسية.

في المقابل، تتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ200 على التوالي في مناطق متفرقة من القطاع، ما يعكس هشاشة التهدئة واستمرار التوتر الميداني.

وأسفرت هذه الخروقات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار بلغ 817 شهيدًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 2,296، إضافة إلى 762 حالة انتشال.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72,593 شهيدًا و172,399 إصابة، لافتةً إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

