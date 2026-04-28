مباحث تموين خانيونس تُتلف 20 طنًا من الدجاج المجمد الفاسد

أعلنت مباحث التموين في محافظة خانيونس، إتلاف نحو 20 طنًا من الدجاج المجمد غير الصالح للاستهلاك الآدمي، بعد ضبطها فور دخولها عبر أحد المنافذ التجارية إلى قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الغذائية الكبرى.

وأوضحت المباحث أن الكمية المضبوطة، والتي بلغت 27 مشطاحًا، تم التحفظ عليها فور وصولها، وإبلاغ التاجر المستورد على الفور، قبل الشروع في فحصها من قبل الطواقم المختصة.

وبيّنت أن الكشف الميداني الذي جرى بمشاركة اللجنة الغذائية الكبرى أظهر وجود علامات فساد واضحة في الكميات، يُرجّح أنها ناتجة عن سوء في عمليات الشحن والتوريد.

وأكدت مباحث التموين أنه جرى إتلاف الكمية بالكامل وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وبمحاضر رسمية وبحضور الجهات المختصة، مشيدةً في الوقت ذاته بتعاون التاجر في تنفيذ الإجراءات المتبعة.

