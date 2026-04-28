إذاعة الجيش: حلول "مرتجلة" لمواجهة مسيّرات حزب الله دون جدوى

نقل مراسل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي دورون كدوش أن وحدات في الجيش بدأت تعتمد حلولًا وُصفت بـ"المرتجلة" لمواجهة الطائرات المسيّرة، من بينها نشر شبكات فوق بعض المواقع بهدف اعتراضها، رغم أن هذه الإجراءات لا تُعد كافية من الناحية العملياتية.

وأضاف المراسل أن قادة ميدانيين في جيش الاحتلال يشاركون في القتال في لبنان عبّروا عن إحباط كبير بسبب محدودية الوسائل المتاحة لمواجهة هذا التهديد، حيث تقتصر التعليمات غالبًا على اليقظة وإطلاق النار عند رصد أي مسيّرة.

وأشار إلى أن ملف الطائرات المسيّرة أُثير بشكل واسع داخل نقاشات القيادة العسكرية العليا لجيش الاحتلال، مع اعتراف قادة بأن هذا التهديد يشكّل تحديًا عملياتيًا متصاعدًا يتطلب تطوير وسائل واستجابة أكثر تنظيمًا وفعالية.

ونشرت مواقع عبرية أمس الاثنين، مقطع فيديو من كاميرا مثبتة على خوذة أحد جنود جيش الاحتلال في لبنان، يظهر انقضاض مسيرة لحزب الله على تجمع لجنود قوة النجدة التي كانت تعمل على إخلاء مصابين وقتلى في إحدى المعارك مع حزب الله إلى مروحية تابعة للقوة ما أدى إلى وقوع إصابات وقتلى في الجنود، وإصابة المروحية حسب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

