"ذا إنفورميشن": "غوغل" أبرمت اتفاقًا مع البنتاغون بشأن الذكاء الاصطناعي

كشفت صحيفة "ذا إنفورميشن" بأن شركة "غوغل"، المملوكة لمجموعة "ألفابت"، أبرمت اتفاقية مع وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، تتيح استخدام نماذجها للذكاء الاصطناعي في أنشطة سرية.

وبحسب التقرير الذي نُشرت تفاصيله، يوم الثلاثاء، إن الاتفاق يسمح للبنتاغون بالاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لـ "غوغل"، لـ "أي أغراض حكومية قانونية".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تضع الشركة إلى جانب مؤسسات تكنولوجية كبرى مثل "أوبن إيه آي" و"إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك.

وخلال عام 2025، أبرم البنتاغون اتفاقات تصل قيمة كل منها إلى 200 مليون دولار مع مختبرات كبرى للذكاء الاصطناعي، منها "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" و"غوغل"، في إطار سعيه لتعزيز قدراته الدفاعية، والحفاظ على مرونة استخدام هذه التقنيات.

وفي 2024، كشف تحقيق أجراه موقع "ميدل ايست آي"، عن تورط جديد لشركة "جوجل"، في دعم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر السماح لمواظفيها بتقديم التبرعات للجمعيات الخيرية المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك منظمات تدعم جنود الاحتلال المشاركين في العمليات في غزة، وأخرى تعمل على تعزيز النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وتواجه جوجل بالفعل ضغوطا متزايدة من العديد من موظفيها بسبب علاقاتها بـ"إسرائيل" من خلال مشروع نيمبوس - وهي شراكة بقيمة 1.2 مليار دولار مع أمازون لتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للحكومة و"الجيش الإسرائيليين".



