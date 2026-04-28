"حماس": تصاعد عمليات الهدم في القدس حرب علنية لاقتلاع الوجود الفلسطيني

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تصعيد قوات الاحتلال من عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة، وإخطاره بهدم عشرات المنشآت التجارية والسكنية في ظل عدوانٍ متواصل على بلدات القدس ولا سيما الرام وكفر عقب وقلنديا، يعد جريمة وحرباً علنية على الوجود الفلسطيني في المدينة، وفي إطار تفريغها من أهلها وتهجيرهم.

وأوضحت "حماس" في تصريح وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، يوم الثلاثاء، أن عمليات الهدم المتواصلة والإخطارات المتصاعدة في مدينة القدس، تمثّل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، واستمرارًا لعمليات التهويد الممنهج والتطهير العرقي، والاستهداف الخطير للمدينة المقدسة.

وطالبت المجتمع الدولي وكافة الدول والأطراف المعنية بالتحرك الفوري ووقف مجازر الهدم في مدينة القدس المحتلة، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت "حماس" أن مدينة القدس ستبقى أرضًا فلسطينية خالصة، ولا سيادة للاحتلال فيها، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيظل راسخا في أرضه ثابتا على ترابه، وسيواجه هذا العدوان بكل إمكانياته المتاحة، وسيفشل مشاريع التهويد والتهجير مهما تمادى الاحتلال.

