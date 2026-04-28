وسائل إعلام سورية: قوة إسرائيلية تتوغّل في ريف درعا الغربي

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

28 ابريل 2026 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
...
قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من نحو 20 سيارة عسكرية، توغّلت في قرية معرية الواقعة بريف درعا الغربي (أرشيفية)

أفادت وسائل إعلام سورية بأن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من نحو 20 سيارة عسكرية، توغّلت صباح اليوم في قرية معرية الواقعة بريف درعا الغربي داخل الأراضي السورية.

وبحسب المصادر، دخلت القوة العسكرية لمسافة محدودة داخل الحدود، قبل أن تنسحب لاحقًا دون تسجيل اشتباكات مباشرة. ولم تُصدر الحكومة في سوريا أي تعليق رسمي حتى الآن حول الحادثة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر في الجنوب السوري، حيث تشهد المنطقة تحركات مستمرة للطائرات الإسرائيلية وقصفًا متكررًا لمواقع عسكرية، وسط مخاوف من توسّع نطاق المواجهة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة