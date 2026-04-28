فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

818 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة

28 ابريل 2026 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
وداع طفل ارتقى شهيدا في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن شهيدًا و 5 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 818 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2،301، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 762 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,594 شهيدًا، و 172,404 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة