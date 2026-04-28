السفير الفلسطيني في القاهرة: 150 ألف فلسطيني ينتظرون العودة إلى قطاع غزة

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

28 ابريل 2026 . الساعة 11:18 بتوقيت القدس
...
صورة لبوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال

قال السفير الفلسطيني في القاهرة إن نحو 150 ألف مواطن فلسطيني موجودين في مصر يتطلعون للعودة إلى قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان والحصار الذي يعيق حركة السكان منذ أشهر.

وأوضح السفير أن هذه الأعداد تشمل عائلات وأسرًا خرجت من القطاع للعلاج أو الدراسة أو الزيارة، وأنها تواجه ظروفًا إنسانية صعبة بانتظار فتح المعابر بشكل يسمح بعودتهم الآمنة.

وأشار إلى أن السفارة تتابع الملف مع الجهات المصرية والفلسطينية المختصة، مؤكدًا أن الأولوية هي تسهيل عودة المواطنين إلى بيوتهم فور توفر الظروف الأمنية واللوجستية المناسبة.

يأتي هذا التصريح في ظل استمرار إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين، منذ اندلاع حرب الإبادة، ما أدى إلى تعذّر عودة آلاف المواطنين العالقين خارج القطاع. ويعاني هؤلاء من أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة، خاصة مع طول فترة الانتظار وغياب أفق واضح لفتح المعابر بشكل منتظم، وتنصل الاحتلال من التزاماته.

وتحذّر جهات رسمية وحقوقية من تفاقم معاناة العالقين في الخارج، في ظل الحاجة إلى آليات عاجلة تضمن حرية التنقل وعودة المواطنين إلى منازلهم بأمان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #معبر رفح #مصر #السفير الفلسطيني #العالقين في مصر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة