فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بنت جبيل: الاحتلال ينسف الملعب الذي شهد خطاب "أوهن من بيت العنكبوت"

على دوّار البركة.. أبٌ ينتظر ابنه المفقود منذ عام

هآرتس: أزمة دبلوماسية بين "إسرائيل" وأوكرانيا بسبب الحبوب المسروقة

بين الخيام والركود… غزة تصارع الانهيار وسط اتهامات بتقصير دولي

هآرتس: ارتفاع حالات الانتحار داخل جيش الاحتلال بسبب الفظائع التي شارك فيها الجنود

"الخط الأصفر" يتمدّد غربًا والنازحون في غزة عالقون بلا عودة

بين الألم والاختناق… محمد ضبان يصارع المرض بانتظار فرصة للعلاج

معطيات: 350 اعتداءً لميليشيات المستوطنين بالضفة منذ بداية 2026

من تحت الركام… بلدية خان يونس تعيد فتح الطرق بإمكانات محدودة

فوج جديد من جرحى غزة يغادر عبر رفح

بنت جبيل: الاحتلال ينسف الملعب الذي شهد خطاب "أوهن من بيت العنكبوت"

28 ابريل 2026 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
حسن نصر الله يخطب في بنت جبيل عام 2000

نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي استاد بنت جبيل في جنوب لبنان، وهو الموقع الذي شهد الخطاب الشهير للأمين العام السابق لحزب الله الشهيد القائد حسن نصر الله، الذي أكد فيه إن "إسرائيل" أوهن من بيت العنكبوت".

وبالتزامن مع ذلك، نشر جيش الاحتلال مشاهد توثق عمليات تفجير واسعة طالت عدداً كبيراً من المنازل في قرى جنوبية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ما يعكس تصعيداً ميدانياً لافتاً في المنطقة.

وحازت بلدة بنت جبيل الحدودية على النصيب الأكبر من عمليات النسف والاستهداف، حيث وثّقت جهات رسمية لبنانية وقوع أكثر من عشرة تفجيرات خلال يوم واحد فقط.

كما شهد جنوب لبنان سلسلة غارات جوية وقصفاً مدفعياً استهدف عدداً من البلدات، بينها الغندورية، زوطر الشرقية، مجدل سلم، برعشيت، يحمر الشقيف، حاريص والكفور، إلى جانب عمليات تفجير نفذتها قوات الاحتلال في بلدتي يارون وعيترون.

وتخلل التصعيد عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وإطلاق قنابل مضيئة في المناطق الحدودية، في وقت واصلت فيه فرق الإنقاذ جهودها لانتشال مدنيين من تحت الأنقاض إثر انهيار مبانٍ متضررة.

وتكتسب بنت جبيل أهمية خاصة في سياق المواجهة، إذ ارتبط اسمها بمحطات مفصلية في الصراع، لا سيما خلال حرب لبنان 2006 التي شهدت معارك عنيفة داخل أحيائها.

وفي ظل التصعيد الراهن، تحولت البلدة مجدداً إلى محور رئيسي في المواجهات الدائرة، مع مؤشرات على سعي إسرائيلي لتعزيز السيطرة عليها، فيما تستحضر الذاكرة أيضاً استضافتها عام 2000 احتفال الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بحضور نصر الله، الذي اغتالته "إسرائيل" في سبتمبر/أيلول 2024.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#حسن نصر الله #الاحتلال الإسرائيلي #بنت جبيل #أوهن من بيت العنكبوت

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة