هآرتس: أزمة دبلوماسية بين "إسرائيل" وأوكرانيا بسبب الحبوب المسروقة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تصاعد أزمة دبلوماسية بين "إسرائيل" وأوكرانيا، على خلفية اتهامات باستقبال سفن روسية محمّلة بحبوب أوكرانية "مسروقة".

وبحسب تحقيق استقصائي نشرته الصحيفة، مدعوم بصور أقمار صناعية وبيانات الملاحة، فإن "إسرائيل" استقبلت ما لا يقل عن 4 سفن روسية تحمل شحنات حبوب يُعتقد أنها نُهبت من الأراضي الأوكرانية خلال الحرب.

وفي تطور لافت، استدعت كييف سفير الاحتلال الإسرائيلي لديها في كييف لجلسة توبيخ حادة، معتبرة أن استقبال هذه السفن يُمثل دعماً غير مباشر للغزو الروسي.

وطالبت أوكرانيا، وفق التقرير، بتوضيحات رسمية ووقف أي تعامل مع شحنات مرتبطة بعمليات النهب، محذّرة من تداعيات سياسية على العلاقات الثنائية في ظل استمرار الحرب مع روسيا.

وتسلّط هذه القضية الضوء على فساد حكومة الاحتلال وسعيها إلى التنفّع من الأزمات والحروب الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين