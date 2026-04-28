خان يونس/ محمد أبو شحمة

على الرغم من الدمار الواسع وشحّ الإمكانات، تواصل بلدية خان يونس تنفيذ مشاريع حيوية لإعادة فتح وتأهيل الطرق، في محاولة لتخفيف معاناة السكان والنازحين، بعد أن دمّر الاحتلال البنية التحتية وجرف الشوارع، ما جعلها غير صالحة لحركة المركبات والمشاة.

وتعمل البلدية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إعادة تأهيل عدد من الشوارع، من خلال إعادة تدوير الركام وطحنه واستخدامه كبديل لمواد البناء المفقودة، في ظل استمرار القيود على إدخال المعدات والمواد اللازمة.

وتبذل طواقم البلدية جهودًا كبيرة لفتح الطرق الترابية بوسائل بسيطة، رغم غياب المعدات الثقيلة ومنع إدخال مواد أساسية كـ"البيتومين" والركام، ما يفرض الاعتماد على حلول بديلة لتأمين الحد الأدنى من البنية التحتية.

ومن أبرز المشاريع التي نُفذت، تأهيل شارع القبة وشارع شاليه فرح وشارع اللحام في حي المواصي، الذي يربط بين شارع (20 – المحررات) شرقًا وشارع (16 – الرشيد) غربًا، بطول إجمالي يبلغ 1350 مترًا، ضمن جهود تحسين السلامة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.

كما شملت الأعمال إعادة تأهيل شارع رقم (20862 – المجايدة) في حي المواصي، بطول 830 مترًا، إلى جانب شارع رقم (18) الممتد من مفترق الشؤون جنوبًا حتى شارع الكتيبة شمالًا بطول 450 مترًا.

وبحسب البلدية، تضمنت الأعمال تسوية الطرق وفرد طبقات من ناتج الكسارة ودمكها وفق المواصفات الفنية، ثم تغطيتها بطبقة من الرمل، بما يساهم في تحسين حالة الطرق وتسهيل حركة المركبات.

من جهته، أكد رئيس البلدية الدكتور علاء الدين البطة أن العمل يجري بأقل الإمكانيات المتاحة، وبجهود ذاتية، لتأمين وصول الخدمات الأساسية والطوارئ إلى مختلف المناطق.

وقال البطة لـ "فلسطين أون لاين": "نعمل رغم الحصار ومنع إدخال مواد فتح الطرق والمعدات الثقيلة، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين واقع التنقل".

وشدد على ضرورة تحرك المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط من أجل رفع القيود، والسماح بإدخال مواد البناء والمعدات اللازمة لصيانة الطرق بشكل مناسب.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن شراكات مع جهات داعمة، بهدف تطوير شبكة الطرق والارتقاء بمستوى الخدمات، في ظل ظروف استثنائية تعيشها المدينة.

