ميرتس: الإيرانيون بارعون جدًّا في التفاوض ولا أفهم استراتيجية واشنطن للخروج من الحرب

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن القيادة الإيرانية تذل الولايات المتحدة وتجعل المسؤولين الأمريكيين يتوجهون إلى ​باكستان ثم يغادرون دون نتائج، في توبيخ مفاجئ وغير معتاد بشأن ‌الصراع.

وأضاف ميرتس أنه لا يفهم استراتيجية الخروج التي تتبعها الولايات المتحدة في الحرب الإيرانية، وهي تعليقات أكدت الانقسامات العميقة بين واشنطن وشركائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي، والتي كانت تتزايد بالفعل ​بسبب أوكرانيا وقضايا أخرى.

وانتقد المستشار الألماني المشهد الدبلوماسي الذي تديره واشنطن بقوله: "من الواضح أن الإيرانيين بارعون جداً في التفاوض، أو بالأحرى، بارعون للغاية في عدم التفاوض، إذ تركوا الأمريكيين يذهبون إلى إسلام آباد ثم يغادرون خالي الوفاض".

وأضاف موجهاً كلامه إلى أداء القيادة الأمريكية: "القيادة الإيرانية، ولا سيما الحرس الثوري، تذل أمة بأكملها. لذا آمل أن ينتهي هذا الأمر في أسرع وقت ممكن".

وأكد ميرتس أن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لم تجريا أي مشاورات مسبقة مع الألمان والأوروبيين قبل شن الهجوم على إيران في 28 فبراير شباط الماضي، موضحاً أنه نقل شكوكه إلى ترامب مباشرة بعد بدء العمليات.



وعلى صعيد الممرات الملاحية، قال ميرتس إن من الواضح أن أجزاء من مضيق هرمز باتت ملغومة، مما يبقي الممر الحيوي مغلقاً فعلياً أمام حركة الشحن.

وأضاف: "لقد عرضنا، بصفتنا أوروبيين، إرسال كاسحات ألغام ألمانية لتطهير المضيق".



المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات