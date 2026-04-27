قاليباف يردُّ على تصريحات ترامب: لدينا الكثير من الأوراق الرابحة.. ماذا عنكم؟!

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قاليباف يردُّ على تصريحات ترامب: لدينا الكثير من الأوراق الرابحة.. ماذا عنكم؟!

27 ابريل 2026 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
...
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إن إيران لا تزال تمتلك الكثير من "الأوراق الرابحة"، ردًّا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشر قاليباف في منشور على منصة "إكس" معادلة اقتصادية جديدة، لتحليل الأوراق الاقتصادية للبلدين، مشيرًا إلى أن إيران تمتلك ثلاث أوراق ضغط رئيسية لم تستخدم كلها بعد: مضيق هرمز – تم تفعيله جزئيا فقط، مضيق باب المندب– لم يتم تفعيله بعد، خطوط أنابيب النفط – لم يتم تفعيلها بعد.

وأضاف قاليباف أن إيران تمتلك القدرة على تعطيل الملاحة في مضيق باب المندب الاستراتيجي جنوب اليمن.

وأضاف "كما تمتلك القدرة على التأثير على خطوط أنابيب النفط الإقليمية التي تمر عبر أراضٍ لحلفاء إيران، مما يمنحها أوراق ضغط إضافية لم تظهر بعد في المواجهة الاقتصادية والعسكرية مع الولايات المتحدة".

وأشار قاليباف إلى ثلاث محاولات أمريكية فقط للضغط الاقتصادي، "ضخ احتياطيات نفطية استراتيجية لإدارة السوق – تم تفعيله أصلاً، وإدارة الاستهلاك وخفض الطلب على النفط – تم تفعيله إلى حد ما".

وتابع، "الآن ينتظرون ارتفاع الأسعار بصمت".

وحذر قاليباف أمريكا بالقول: "يجب إضافة زيادة الطلب على الطاقة خلال العطلات الصيفية في أمريكا إلى هذه القائمة، إلا إذا أرادوا إلغاءها في أمريكا!".

وأمس، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنّ "لدى إيران نحو 3 أيام قبل أن تنفجر خطوط النفط بسبب عدم التصدير".

من جانبه، كان قد  حذر مقر خاتم الأنبياء في إيران، السبت، من أن استمرار  "الحصار والقرصنة والسرقة البحرية" من قبل الجيش الأميركي في المنطقة سيُقابل بردّ قوي من القوات المسلحة الإيرانية، بعدما فرضه ترامب قبل أسبوعين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#ترامب #وقف إطلاق النار #مضيق هرمز #الحرب على إيران #قاليباف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة