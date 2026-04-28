تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النّار بشكل متواصل في عدة مناطق مخلفةً آلاف الشهداء والإصابات.

وفي رصد آخر التطورات، أفادت مصادر صحفية باستشهاد الطفل عادل لافي النجار (9 سنوات) في قصف الاحتلال شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

أُصيبت المواطنة منى الطيبين (49 عامًا) بجروح خطيرة، برصاص الاحتلال في المخيم المصري بمنطقة الـ17 شمالي القطاع.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق شرقي خان يونس، فيما قصفت مناطق شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 818 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2،301، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 762 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,594 شهيدًا، و 172,404 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين