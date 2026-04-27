ترامب يدرس مقترحًا إيرانيًا جديدًا لإنهاء الحرب مع طهران

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، مقترحًا إيرانيًا جديدًا لإنهاء الحرب مع إيران مع كبار مساعديه في مجال ​الأمن القومي، وفق ما نشرته وكالة "رويترز".

وكشفت مصادر إيرانية عن أحدث مقترح من طهران اليوم الاثنين، ‌ويسعى المقترح إلى تأجيل مناقشة البرنامج النووي الإيراني إلى حين انتهاء الحرب وحل النزاعات المتعلقة بالملاحة من الخليج.

وأكدت مصادر باكستانية، أن الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران لم تتوقف على الرغم من تعثر عقد محادثات مباشرة بعدما ألغى ترامب زيارة مبعوثيه إلى إسلام اباد مطلع هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ​ليفيت "لا أريد استباق ما سيقوله الرئيس أو فريقه للأمن القومي...ما أود التأكيد عليه هو أن الخطوط الحمراء للرئيس فيما يتعلق بإيران قد تم توضيحها بشكل جليّ، ليس فقط للرأي العام الأمريكي، بل لهم ​أيضا".

وأفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين في روسيا بأن ترامب طلب إجراء مفاوضات لأن الولايات المتحدة لم تحقق أيا من أهدافها.

وفي وقت سابق، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي ومصادر مطلعة، بأن إيران قدمت عبر باكستان مقترحا جديدا إلى الولايات المتحدة، يهدف إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز، مع تأجيل المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة.

وبحسب المصادر، يركز الطرح الإيراني على معالجة أزمة المضيق والحصار البحري الأميركي كأولوية أولى، في محاولة لتجاوز الخلافات داخل القيادة الإيرانية بشأن تقديم تنازلات في الملف النووي، كما زعمت المصادر.

وأوضحت أن المقترح طُرح خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان.

وتشير المعلومات إلى أن المقترح يتضمن إمكانية تمديد وقف إطلاق النار لفترة طويلة أو التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب، على أن تستأنف المفاوضات النووية لاحقا بعد إعادة فتح المضيق ورفع الحصار.

وبحسب المصادر ذاتها، أوضح عراقجي للوسطاء أن هناك تباينا داخل القيادة الإيرانية حول مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتعلقة باليورانيوم المخصب، مشيرا إلى أن المقترح يهدف إلى تجاوز هذه الانقسامات. ولم يصدر تعليق رسمي إيراني يؤكد أو ينفي تقديم المبادرة.