فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

27 ابريل 2026 . الساعة 19:47 بتوقيت القدس
...
رويترز: البحرين تسقط جنسية 69 شخصًا بتهمة "تمجيد أعمال إيران"
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الاثنين، إسقاط جنسية 69 شخصاً وعائلاتهم ممن "أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة".

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن هؤلاء الأشخاص ‌يشملون متهمين وأفراد أسرهم، وأنهم جميعا ينحدرون من أصول غير بحرينية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن القرار جاء "تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها"،

والأسبوع الماضي، قال ملك البحرين، إن الدولة "ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب الأخيرة التي تعرّضت فيها البحرين إلى جانب دول خليجية وفي المنطقة لاعتداءات إيرانية".

 

من جهته، ندد سيد أحمد الوداعي، المسؤول بمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره بريطانيا، ‌بهذه ⁠الخطوة، واصفا إياها بأنها "بداية حقبة خطيرة من القمع"، وقال إن القرارات "فُرضت دون ضمانات قانونية أو أي حق في الاستئناف".

وقال المعهد إن هذه أول عملية سحب جنسية من ​نوعها في البحرين ​منذ عام ⁠2019. وأضاف أن البحرين سحبت جنسية ما لا يقل عن 990 مواطنا بين عامي ​2012 و2019.

 

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة