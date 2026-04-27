بالأرقام... اقتصاديّ: عمليَّة إعمار قطاع غزَّة تمرُّ بمرحلة معقَّدة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد المختص بالشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تمر بمرحلة معقدة وممتدة تتداخل فيها الأبعاد الإنسانية مع التحديات الاقتصادية.

وأوضح أبو قمر، في تصريحات تابعتها "فلسطين أون لاين"، أن كلفة إعادة الإعمار تُقدّر بنحو 71.4 مليار دولار خلال 10 سنوات، منها 26.3 مليار دولار خلال أول 18 شهرًا، مشيرًا إلى أن حجم الأضرار بلغ 35.2 مليار دولار كخسائر مباشرة و22.7 مليار دولار خسائر اقتصادية.

وبين أن أكثر من 371 ألف وحدة سكنية تضررت، مع فقدان نحو 60% من السكان لمنازلهم، لافتًا إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 84% يعكس انهيارًا واسعاً في الإنتاج وفرص العمل.

وأكد المختص الاقتصادي، أن نجاح الإعمار مرهون بتوفر تمويل مستقر وفتح المعابر وضمان سلاسل إمداد فعالة.

كما لفت إلى أن نحو 60 مليون طن من الأنقاض تعيق الإعمار وقد تستغرق سنوات لإزالتها، موضحًا أن مخاطر الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديدًا يوميًا وتعرقل عمليات البناء.

وأضاف، أن القطاع يحتاج بين 300 إلى 400 ألف وحدة سكنية مؤقتة لسد العجز في الإيواء، مشددًا على أن استمرار القيود على إدخال المستلزمات يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد بإطالة أمد التعافي.