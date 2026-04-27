الاحتلال يصدر ويجدد أوامر اعتقال إداري بحق 53 أسيراً من الضفة

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق 53 أسيرًا، حيث توزعت الأوامر بين قرارات جديدة وتجديد اعتقال، وشملت أسرى من مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى في بيان الاثنين، أن القائمة تضم أسرى من مدن وبلدات ومخيمات عدة، مع مدد اعتقال متفاوتة تتراوح بين شهرين و6 أشهر، ضمن إجراءات إدارية دون توجيه لوائح اتهام.

في محافظة أريحا والأغوار، شمل القرار عمر ناصر عبد الحميد الحناوي، من مخيم عقبة جبر 3 شهور.

وفي محافظة طولكرم طالت الأوامر إبراهيم مصطفى كامل عرفة 6 شهور، وسامر محمد إبراهيم هوجي 6 شهور، وأيمن محمد فوزي الدرك من دير الغصون 4 شهور.

وشمل القرار سعيد عمر سعيد بدران من دير الغصون 4 شهور، كرم بن زيد صالح شحادة شهرين، ومحمود فراس محمود خليفة 6 شهور من مخيم نور شمس، ومعاذ ضرار أحمد أبو عون من صيدا 6 شهور.

وفي محافظة جنين، ضمت القائمة عمر عماد عمر شهاب 6 شهور، وبراء رياض محمد السعدي 6 شهور، ومحمد مصطفى محمد السعدي 6 شهور، ويوسف سامح يوسف أبو زينة 6 شهور.

وجدد الاحتلال أوامر الإداري لعز الدين فرحات يوسف فشافشة من جبع 6 شهور، ونزار محمد أحمد حنايشة 4 شهور، ومجدي أحمد محمد الحاج صالح 4 شهور من قباطية.

ويضاف إليهم حمزة حمزة حسين حرز الله من يعبد 4 شهور، وتامر ناجي أحمد زيد صلاح من كفر دان 6 شهور، وحمزة بلال نايف جربان من رمانة 4 شهور.

وفي محافظة نابلس، صدرت أوامر بحق ليث علام حمدي خشانة 6 شهور، ومنتصر علي علي أحمد 5 شهور، وعبد الكريم كمال عدنان ملاح 3 شهور، وأحمد سعيد ذيب شوا 6 شهور.

وشمل القرار علي سمير محمد قوقة 6 شهور، وثائر نضال جميل الجرمي 4 شهور، وزياد إياد زياد الجد 6 شهور، ومحمد شادي عبد الرحمن صلاح من الجبل الشمالي 6 شهور، وحسن نضال حسن كساب من مخيم بلاطة 6 شهور.

ويضاف إليهم كمال فيصل سليمان أبو سرية من مخيم عسكر 4 شهور، وكريم سفيان عادل دغلس من بيت إمرين 6 شهور، ومعتز مهند رشدي دغلس من برقة 6 شهور.

وفي محافظة طوباس، شملت الأوامر محمد أحمد طه غيث 4 شهور، وجعفر رشيد لحمد ضراغمة 6 شهور، ومحمد صقر أحمد أبو عرة من عقابا 6 شهور.

وفي محافظة قلقيلية، طالت القرارات علاء محمد رجب الأقرع 4 شهور، وعمرو غسان عبد الله أبو خضر 6 شهور.

وفي محافظة سلفيت، شملت القائمة صادق فواز فوزي ريان 3 شهور، وعمر عثمان ربحي عاصي 6 شهور من قراوة بني حسن.

وفي محافظة رام الله والبيرة، صدرت أوامر بحق إياد حسيني محمد أبزيع 4 شهور، ومحمد يونس حماد شوامرة 6 شهور، وأحمد وائل يوسف أبو زينة 6 شهور.

وشمل القرار عماد محمود حماد أبو عواد 6 شهور، ومحمد فتح الله عبد الكريم الشني 6 شهور، وعمر مصطفى عمر مغربي 6 شهور.

ويضاف إليهم أحمد إبراهيم أحمد دار عطايا من كفر نعمة شهرين، وعمر صالح محمود عطية من خربثا 4 شهور، ونديم مزيد سعيد سليم من عزون 3 شهور و10 أيام.

وفي محافظة الخليل، شملت الأوامر محمد زهير داود أبو تركي 4 شهور، وعمار صادم عادل صليبي من بيت أمر 4 شهور.

وفي محافظة بيت لحم، طالت القرارات يوسف مراد عبد الرحيم سلهب 4 شهور.

وفي محافظة القدس، شملت القائمة شادي جبرين محمد دار حزين من مخيم قلنديا 4 شهور، وعبد الله هشام عبد الله بصة من العيزرية 6 شهور.

المصدر / فلسطين أون لاين