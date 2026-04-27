فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غياب غير محدد المدة.. هل يلحق مبابي بمواجهة برشلونة المرتقبة؟

27 ابريل 2026 . الساعة 15:12 بتوقيت القدس
المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي

 يعاني المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر وذلك بعد خروجه مصابا في الدقائق الأخيرة من مباراة ريال بيتيس (1-1) الجمعة في الدوري الإسباني لكرة القدم، وفقا لما أفاد ناديه ريال مدريد الاثنين.

وأوضح النادي الملكي أن قائد المنتخب الفرنسي تعرض لإصابة في "العضلة نصف الوترية" بالساق اليسرى، وهي إحدى عضلات أوتار الركبة الممتدة على طول الفخذ، حسب ما كشف عنه الطاقم الطبي لنادي العاصمة.

ولم يحدد ريال مدريد مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن، لكنها تأتي في وقت حساس قبل شهر ونصف الشهر من انطلاق مونديال 2026.

 ومن المتوقع أن يغيب مبابي عن المباراة المقبلة للـ"ميرينغي" أمام إسبانيول الأحد في الدوري المحلي، كما أن مشاركته في الـ"كلاسيكو" المقرر في 10 مايو/أيار أمام برشلونة تبقى غير مؤكدة، وفقا لما أوردته الصحافة الإسبانية في معلومات أولية.

ويأتي ذلك في ظل موسم صعب لريال مدريد الذي ودّع دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، وخسر نهائي الكأس السوبر الإسبانية أمام برشلونة، كما ابتعد عن سباق لقب الدوري حيث يتأخر بفارق 11 نقطة عن غريمه الكاتالوني

المصدر / وكالات
#برشلونة #ريال مدريد #الكلاسيكو #كيليان مبابي

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة