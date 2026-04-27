حامل بتوأمَيْن... إسلام وطفلاها والدقائق الثمانية الأخيرة تحت النار

حماس: تصاعد العدوان في الضفة والقدس نهج فاشي لتهجير الفلسطينيين

الاحتلال يصدر ويجدد أوامر اعتقال إداري بحق 53 أسيراً من الضفة

إخطارات بهدم عشرات المنشآت التجارية والسكنية شمال القدس

غياب غير محدد المدة.. هل يلحق مبابي بمواجهة برشلونة المرتقبة؟

ابتداءً من 8 سبتمبر.. واتساب يوقف العمل على هذه الأجهزة

بـ 5.1 مليون معالج.. "غوغل" تهيمن على ربع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

المشتبه به في إطلاق النار بحفل واشنطن يمثل أمام المحكمة

الاحتلال يستدعي الشيخ رائد صلاح ونائبه كمال الخطيب للتحقيق

أزمة جمود مستمرة.. إعادة تشكيل تحالفات المعارضة لا تغير موازين القوى في "إسرائيل"

27 ابريل 2026 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
رئيس الحركة الإسلامية المحظورة في الداخل الفلسطيني، الشيخ رائد صلاح، ونائبه الشيخ كمال الخطيب

استدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، رئيس الحركة الإسلامية المحظورة في الداخل الفلسطيني، الشيخ رائد صلاح، ونائبه الشيخ كمال الخطيب، للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية بأن الاستدعاء جرى إلى مركز شرطة الاحتلال في مدينة حيفا بالداخل المحتل، دون توضيح الأسباب أو الخلفيات التي تقف وراء هذه الخطوة.

ويُعد الشيخ رائد صلاح من أبرز القيادات الفلسطينية في الداخل المحتل، حيث قاد لسنوات الحركة الإسلامية، فيما يشغل الشيخ كمال الخطيب منصب نائبه.

وتعرض مرارًا لملاحقات واعتقالات واستدعاءات من قبل سلطات الاحتلال، على خلفية مواقفهما السياسية ونشاطهما في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، لا سيما ما يتعلق بمدينة القدس والمسجد الأقصى.

المصدر / وكالات
#رائد صلاح #كمال الخطيب #الشيخ رائد صلاح

